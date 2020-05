Evra studia da allenatore: "Per diventare grande, devo dimenticare la carriera da calciatore"

Patrice Evra si è ritirato nel 2019 e da allora ha cominciato a seguire i corsi per diventare allenatore. Come riporta L'Equipe, l'ex terzino di Juventus e Manchester United ha le idee chiare: "Non so quale squadra allenerò, prenderò quello che l'universò mi concederà. Non stabilisco mai obiettivi, c'è il rischio di restare delusi. Adoro lavorare con i ragazzi. Qualcuno pensa che tutti coloro che hanno avuto una grande carriera da calciatori, diventeranno allenatori di alto livello. Ma non è vero, partiamo da zero. Se vuoi diventare un grande manager, devi dimenticare il giocatore che sei stato".