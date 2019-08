Evra torna sulle offese razziste di Luis Suarez: "Non l'ho mai odiato"

Intervistato dal Daily Mail, l'ex calciatore del Manchester United Patrice Evra ha ricordato anche il tanto discusso episodio che vide Luis Suarez, allora al Liverpool, squalificato per otto giornate nel 2011 proprio per aver rivolto delle offese razziste al francese: "Non so se Suarez sia un razzista, non lo conosco abbastanza da vicino per poterlo dire. Quando andammo all'udienza, chiesi che non venisse squalificato anche se aveva detto quelle parole. Non lo odio ora e non l'ho mai odiato. Certo, volevo dargli un pugno in quel momento ma odiare è una parola troppo forte per me. Quando mi è stato chiesto di scegliere la squadra dei miei giocatori preferiti, ho messo Suarez nel mio undici. Era il miglior attaccante in circolazione", le dichiarazioni di Evra.