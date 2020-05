Ex medico sociale Napoli: "Protocollo folle, si fermi il campionato. Scudetto alla Juve"

Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Alfonso De Nicola, parla così della possibile ripresa del calcio in Serie A e non solo, interpellato al riguardo dal Mattino: "Il protocollo così come realizzato è una follia. Solo tre o quattro grandi club potrebbero sostenerlo per tanto empo. Non parliamo poi della serie B e C, o dei dilettanti. Il calcio va interrotto, si congeli la classifica, si dia lo Scudetto alla Juve, tanto... E si ricominci l'anno prossimo. Anche perché bisognerà fare i conti con un calcio diverso, con rose più ampie. A ogni febbre il giocatore si deve fermare".