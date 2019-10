Ezio Capuano: "La sponsorizzazione prevale sulla meritocrazia"

Fonte: Tuttosalernitana.com

© foto di Giuseppe Scialla

Mai banale, sempre schietto e pronto a dire quello che pensa con competenza e grande senso di appartenenza nei confronti della città di Salerno. Il tecnico Ezio Capuano, attualmente libero dopo aver fatto benissimo ad Arezzo, San Benedetto e Rieti, è intervenuto telefonicamente durante la trasmissione “TuttoGranata” in onda ogni giovedì su Radio Mpa.

Mister, le piace questa Salernitana?

“E’ una squadra ringiovanita, sbarazzina, che propone calcio. Segna tanto, fuori casa ha vinto sempre e ciò significa che la mano dell’allenatore permette di interpretare ogni gara con la stessa modalità. Nel calcio esiste soltanto una cosa: il risultato, abbinato ad una classifica che vede la Salernitana ad un punto dalla prima quindi chapeau ai granata. Gli esterni come Cicerelli, Kiyine e Kalombo sono di gamba e forza, stesso discorso per Maistro e Firenze che permettono di attaccare gli spazio. Quando un avversario si chiude ci sono difficoltà, solo così si spiega il rendimento differente all’Arechi”.

Lei ha allenato Maistro e Gondo, contribuendo alla loro crescita. Quanto potranno dare alla Salernitana?

“Non mi voglio autocelebrare, ma sono felice per loro. Maistro è un talento, mi voglio prendere dei meriti come stanno facendo tutti. Era finito nel crepuscolo, come diceva Leopardi, l’anno prima che arrivasse a Rieti non era titolare nemmeno con il Gavorrano retrocesso. Era abituato a giocare frontale alla porta, da intermedio l’ho inventato io e Ventura lo sta plasmando al meglio. Non ci sono aggettivi per poterlo definire, uno degli acquisti più azzeccati degli ultimi anni. Under21? Un successo anche per la Salernitana, da tempo immemore non c’era un tesserato granata in Nazionale. Gondo invece è un attaccante da coppia che attacca la profondità, non da 4-3-3 o 3-4-3. Ragazzo eccezionale, prospetto importante nato nella Primavera della Fiorentina. Si farà trovare pronto e darà una grossa mano, ne sono convinto".

Come mai tutti questi infortuni e tanto tempo per tornare in campo?

“Negli ultimi 10 anni è cambiata la preparazione. C’erano i gradoni di Zeman, oggi si lavora molto con le macchine e sotto il profilo della forza a secco. Avendo mutato quest’aspetto si fa più fatica a lasciare il giocatore libero sul piano muscolare e gli infortuni sono più frequenti. Non so perché i calciatori della Salernitana recuperino lentamente, non sono deputato a parlare di quest’argomento”.

Sorpreso dalla classifica della Salernitana e che partita dobbiamo aspettarci domenica?

“Quando vidi la Salernitana a San Gregorio Magno dissi subito che mi sembrava una buona squadra, con una filosofia di gioco ben diversa. Piedi per terra, è soltanto l’inizio e la B è un campionato difficilissimo. Per il momento i granata stanno facendo bene e dobbiamo augurarci che continui così, dare giudizi mi sembra prematuro. Quella di domenica è una brutta gara, il potenziale umano del Frosinone non è figlio della classifica. Vacilla la posizione della guida tecnica, la Salernitana può portarla a casa a cospetto di un avversario in difficoltà, ma comunque capace di vincere il campionato”

Resta il rammarico per non aver mai allenato la squadra del suo cuore?

“Alla Salernitana hanno allenato tutti, anche gente che dopo Salerno ha smesso. Anche prima di Fabiani ho avuto delle opportunità, compreso Novelli che non mi pare fosse di Bolzano. Lasciamo stare, ringrazio quei tifosi che mi vedevano sulla panchina granata. All’epoca di Carmine Longo il presidente Aliberti mi annunciò in diretta televisiva, ma il direttore sportivo fece una scelta diversa. Anche Enrico Coscia mi voleva fortemente alla Salernitana così come Lotito prima che firmasse Galderisi”.

Come mai un allenatore che ha fatto benissimo ovunque è ancora senza squadra?

“Negli ultimi 8 anni ho fatto bene in piazze diverse, non so perché sono fermo ma è lo stesso destino toccato ad altri allenatori bravi. La sponsorizzazione, intrinsecamente e semanticamente, prevale sulla meritocrazia. Da 30 anni siedo ininterrottamente in panchina, ho iniziato in Interregionale e ho fatto tutta la gavetta. Rieti? Mi hanno chiamato fino a 10 minuti fa, quando andai via stavo valutando altre situazioni e credevo di andare a Reggio Calabria”.