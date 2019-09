Ex allenatore Juventus nel paddock della Rossa con il figlio

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MONZA, 06 SET - L'ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, è a Monza per il Gran Premio, invitato nel paddock della Ferrari. "E' una bellissima giornata - dichiara Allegri in esclusiva a Sky durante la seconda sessione di prove libere -, una bella esperienza: sono molto contento, ringrazio la Ferrari per l'ospitalità. Le macchine piacciono molto a me e soprattutto al piccolino". Allegri è infatti accompagnato dal figlio Giorgio.