Fabbricini: Di tutto per ricordare Astori

'La sua umiltà e semplicità devono far pensare tutti'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 8 MAR - "Cercheremo di fare tutto quanto", per ricordare Davide Astori. Lo ha annunciato Roberto Fabbricini, commissario straordinario della Figc, al termine del funerale del capitano della Fiorentina oggi a Firenze. "Con calma - ha aggiunto - perché non dobbiamo neanche dare troppo addosso alla famiglia, perché è un momento molto particolare. Soffriamo noi, pensiamo loro". Secondo Fabbricini, "l'umiltà e la semplicità di Astori ci devono far pensare tutti. Il calcio è il gioco più bello del mondo e purtroppo non lo consideriamo per quello che è. Certe cose servono veramente a tutti".