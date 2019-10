© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Fabbricini, ex commissario straordinario della FIGC, ha parlato del momento societario del Milan ai microfoni di Radio Sportiva, commentando anche le discusse parole di Gazidis sul rischio di vedere i rossoneri ripartire dalla D: "Il Milan è un patrimonio del calcio italiano, per questo espressi preoccupazione per il futuro del club. Dopo Berlusconi era concreto il rischio di andare a gambe all'aria, ora la società si è riassestata e saprà uscirne alla grande"