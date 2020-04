Fabio Cannavaro: "Ai Mondiali 2006 Lippi sbagliò solo una cosa, l'avversaria della finale"

Fabio Cannavaro, oggi allenatore del Guangzhou, ha parlato a Sky Sport direttamente dalla Cina, soffermandosi anche sui tanti allenatori avuti in carriera: "Ottavio Bianchi mi ha fatto esordire, ma con Lippi ho condiviso momenti importanti. Mi ha fatto giocare con continuità a Napoli, dove davanti a me c'erano Nela, Corradini e Ferrara. Dopo tanti anni l'ho ritrovato al Mondiale e abbiamo vinto. Io e lui abbiamo un rapporto speciale. l'Italia? Il suo merito è stato quello di costruire una squadra con un unico obiettivo, ovvero vincere il mondiale. Il suo sogno, ci disse, era quello di arrivare in finale contro il Brasile e vincere. Sbagliò solo l'avversario. Portò Totti, nonostante il ginocchio. Puntò su giocatori di squadre medio piccole come Grosso, diede fiducia a Materazzi. Quando sento che abbiamo vinto perché spinti da Calciopoli, mi girano. Noi eravamo i più forti e giocavamo meglio".