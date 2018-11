Fabio Ravezzani: “I ricattatori da stadio vanno bloccati ed esclusi”

Fonte: Twitter

“Una parte della Sud allo Stadium usa i cori per farla chiudere e in questo modo ricatta il club. Urge una nuova disposizione che consenta alla Juve di escludere i singoli abbonati che lo fanno. Non esistono soluzioni alternative per tutelare chi si comporta bene e paga 2 volte.”

É il pensiero espresso poco fa su Twitter dal direttore Ravezzani a proposito dei cori fatti da una parte dei tifosi della Juventus allo Stadium.