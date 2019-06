Fabregas ricorda Reyes: "Il mio primo amico nel mondo del calcio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tra i tanti messaggi di cordoglio arrivati dal mondo del calcio per la morte di José Antonio Reyes, ce n'è uno particolarmente toccante. È quello di Cesc Fabregas, ex centrocampista di Arsenal e Barcellona, che sul proprio account Instagram ha ricordato il suo grande amico: "Il mio primo grande amico nel mondo del calcio professionistico. Un ragazzo umile che aveva sempre il sorriso sul viso, grandissimo calciatore e persona fenomenale. Non dimenticherò mai quando tu e la tua famiglia mi avete fatto entrare a casa vostra durante il mio primo anno in Inghilterra, quando avevo solo 16 anni. Sei stato uno dei talenti più grandi del nostro calcio e so che non mi sbaglio. Due giorni fa stavo parlando di te in un'intervista, forse è stato un segno, chissà. Non ti dimenticherò mai. Riposa in pace José Antonio Reyes. Ti voglio tanto bene. Cesc".