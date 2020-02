vedi letture

Fabrizio Lucchesi: "Mi meraviglierei se in futuro non ci fosse Gattuso"

Il dirigente Fabrizio Lucchesi, ha parlato a Radio Marte del futuro della panchina azzurra. "Il Napoli deve ripartire da Gattuso? Mi meraviglierei del contrario. Arrivato in una situazione di emergenza, è stato scelto, valutato, si sono trovati. Ho visto anche sintonia. Dopo un po’ di difficoltà, si sta trovando continuità. Non mi aspetterei la rottura. L’esperienza al Pisa? Io andai via dal Pisa e Gattuso con il nuovo presidente non si trovava. Lui è un generoso e quindi per non lasciare la barca, ha preferito retrocedere che abbandonare".