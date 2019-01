Faccenda: "Chiesa tra i migliori in Italia: l'arrivo di Muriel lo ha aiutato"

© foto di Alberto Fornasari

Nella Fiorentina continua a brillare un gioiello preziosissimo, di nome Federico Chiesa. Due gol ieri e la sensazione sempre più concreta che stia diventando il trascinatore della squadra. "Sta andando alla grande", dice Mario Faccenda, ex difensore viola in un'intervista al sito TimGate. "Mi piace anche perché riesce a finalizzare le sue corse su e giù per il campo. Col suo cambio di passo fa la differenza ma ora in area è più preciso. Correndo così tanto il rischio è sempre quello di arrivare poco lucidi in area e invece Federico sta dimostrando di essere sempre concentratissimo. Ora è uno dei più forti calciatori in Italia".

Quanto è stato importante l'arrivo di Muriel per Chiesa?

"Gli ha portato molti benefici perché prima gli avversari dovevano controllare prevalentemente lui, che con la sua tecnica e velocità fa la differenza. Ora devono stare molto attenti anche a Muriel che contro la Samp ha dimostrato subito quanto può fare. Sono due giocatori veloci forti anche tecnicamente e che anche quando la squadra rimane in dieci possono diventare ancor più letali sfruttando gli spazi a disposizione".

Sarà sempre più una Fiorentina da contropiede?

"Dipende dalle partite. In ogni caso se la Fiorentina si porta in vantaggio poi può sfruttare le caratteristiche dei suoi giocatori veloci".

Qualche black-out da parte della difesa: che ne pensa?

"Ho fatto il difensore e dico che non si può sempre andare a cento. A volte si può scendere come rendimento. Occorre dire che i due centrali non possono fermare tutte le azioni da gol anche perché ci sono gli inserimenti dei centrocampisti e dei difensori. La difesa non è basata solo su due uomini: Vitor Hugo ha commesso qualche errore ma si parla di reparto difensivo e serve anche il contributo di esterni e centrocampisti. E' vero che sono stati subiti troppi gol ultimamente e forse Pioli potrà pensare anche a dare più copertura. Ma tutto sommato se fai quattro gol e ne prendi tre va bene lo stesso. Vuol dire che fai di più a livello offensivo e conseguentemente un po ' meno a livello difensivo".