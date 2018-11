Mario Faccenda, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio del momento dei viola: “Ero presente a Frosinone, quando sono uscito si vinceva 1-0 poi in macchina ho sentito il boato per il gol loro al 90′ (ride ndr). Peccato, si potevano ottenere tre punti, il pareggio è stato frutto di un euro gol. La squadra sta bene, è organizzata, c’è un buon possesso palla, forse manca un pizzico di precisione. Mancano i gol di Simeone, soprattutto. Pjaca? Viene da un grosso infortunio e quando rientri non è mai facile. L’ho visto e mi sembra ancora indietro, si vede che non sta bene. Lo conoscevo ed era tutto un altro giocatore. Spero che possa tornare in forma il prima possibile".