Facchinetti: "L'Atalanta come i Pooh: nessun leader e a turno tutti difensori o attaccanti"

Roby Facchinetti, storico membro dei Pooh e tifosissimo dell'Atalanta, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera dove ha parlato dei nerazzurri: "Questa squadra è un sogno, per noi l'Atalanta è una religione, un amore incondizionato. C'è un attaccamento mai messo in discussione, nemmeno in C. Questa Atalanta è un po' come noi Pooh, senza un capo che emerge e con protagonisti che si alternano tra difesa e attacco a seconda delle necessità". Poi sulla partita contro la Juventus: "Sono una delle squadre più forte del mondo ma l'Atalanta scenderà in campo per vincere".