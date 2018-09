Faccini: "Roma, che belle sorprese Santon e Pellegrini"

Festeggia la Roma. I giallorossi vincono il derby e ripartono con più certezze per il futuro. "Bella partita e gran vittoria", dice Alberto Faccini, ex attaccante giallorosso, in un'intervista al sito TimGate. "La Roma l'ha vinta nei giorni scorsi, quando è andata in ritiro e con un Di Francesco che ha saputo guardare in faccia i suoi giocatori. E' stato criticato, ha saputo prendersi le sue responsabilità e ora insieme alla sua squadra sta uscendo da quella situazione. Ho visto un ottimo Santon, per non parlare di Pellegrini che quando è entrato non sembrava convincere tutti per la posizione che era chiamato a ricoprire. E invece ha giocato un gran partita".

Roma guarita?

"Ancora c'è da lavorare. Il motto di Di Francesco è questo: lavorare e ancora lavorare. C'è tutto un campionato davanti e una Champions da affrontare. Se al lavoro si uniscono le qualità dei giocatori si può dare un bel senso a questa stagione".

Diceva di Santon: davvero una bella sorpresa

"Può essere un'opportunità importante: spesso si è detto che Florenzi è generoso ma più adatto alla fase offensiva. Santon è un terzino destro, la Roma ha trovato un terzino destro".