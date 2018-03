'Fair play', il calcio tra etica e epica

Pallottini racconta la verosimile storia di un giovane giocatore

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Il calcio fra etica e epica, in un racconto-favola di grande realismo. Questo è 'Fair play' (Marsilio ed.) realizzato da Claudio Pallottini, attore, autore tv e sceneggiatore, in cui si narra la storia di Ivan Providence Martini, giovane calciatore che sceglie, caparbiamente, di giocare in modo corretto, passando dal campetto dell'oratorio alla serie A e ai Mondiali. Va in scena il calcio italiano dal '90 in poi attraverso i suoi reali protagonisti, e i molti scandali per doping, scommesse, violenza. Quella di Ivan -nato a bordo di una nave da una misteriosa madre morta di parto, e diventato calciatore di rango- non è storia vera, ma è intrecciata a fatti veri o verosimili, fra testimonianze di personaggi dell'epoca (Burgnich, Maldini, Totti, la regina Elisabetta) e recupera documenti, interviste, verbali segreti (molto di inventato, ma verosimile)