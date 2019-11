© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non solo il suo primo gol in Serie A, nel match odierno col Sassuolo (2-2) Filippo Falco ha anche permesso al Lecce di tornare a segnare direttamente su punizione dopo ben sette anni. Come riporta Opta Paolo su Twitter, infatti, l'ultimo calciatore giallorosso a riuscirci era stato Davide Brivio nel marzo 2012 contro il Genoa. Un dato che la dice lunga sull'importanza del numero 10 di Liverani nella corsa salvezza.