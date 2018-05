Fallimento Palermo, nessun ricorso pm

ESCLUSIVA TMW - Roma, Coric sempre più vicino. Nel weekend sarà in Italia

Campo ma anche mercato, con una Champions che si è appena conclusa e una tutta la conquistare, la prossima. La Roma continua le trattative per Ante Coric, individuato da Monchi come prima pedina per la stagione che verrà: una scommessa sì, ma proveniente da un serbatoio di spessore...