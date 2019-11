© foto di Andrea Ninni/Image Sport

La procura di Roma vuole verificare l'operato della Covisoc in merito ai bilanci validati al Palermo. A riportarlo è Il Messaggero spiegando come gli investigatori vogliano capire come siano stati ritenuti regolari i bilanci dal 2014 al 2018: "per quale motivo la Covisoc non ha rilevato anomalie?" la domanda che si pongono gli inquirenti. Per ora il fascicolo è a modello 45, senza ipotesi di reato.