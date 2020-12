Fan brasiliano fa 60 km a piedi per la sua squadra: vince il FIFA Fan Award

Il brasiliano Marivaldo Francisco da Silva, tifoso dello Sport Recife, ha vinto il FIFA Fan Award che premia il supporter più fedele. Nella fattispecie il signore in questione si è fatto 60 km a piedi per poter andare a vedere la sua squadra del cuore, impiegando circa 11 ore. Battuta la concorrenza del filantropo scozzese James Anderson e dei tifosi colombiani.

🦁 Marivaldo walks into history! The man who unbelievably walks 60 kilometres to watch @sportrecife home matches wins the FIFA Fan Award 2020 🏆#TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/NZwCGdPjH4

— FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020