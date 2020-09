Fantasia in attacco, 4-4-2 in fase difensiva: così sta nascendo la Juve di Pirlo

Modulo fluido in fase di attacco, 4-4-2 in fase difensiva. È questo, secondo quanto riporta Tuttosport, l'assetto tattico a cui sta lavorando Andrea Pirlo per la sua Juventus. Lì davanti, il tecnico bresciano punta a schierare Ronaldo, un centravanti e un giocatore che in fase difensiva sappia sostenere il centrocampo. Più o meno il lavoro già fatto da Federico Bernardeschi l'anno scorso, ma per farlo sembra perfetto anche Dejan Kulusevski. Più complicato chiederlo a Dybala, che dovrebbe invece rivestire il ruolo di centravanti o di alternativa a CR7. E, infortuni permettendo, c'è anche Douglas Costa.