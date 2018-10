Fantasma Vicenza 1902, Cissé: "Desjardins ha messo nella m... 25 giocatori"

© foto di Federico Gaetano

Nel corso dell'estate ha fatto rumore il ritorno in Italia di Djibril Cissé, con la maglia del Vicenza 1902, club costituito dall'imprenditore francese Brice Desjardins, di cui però al momento non si sono più avute notizie. La società non risulta iscritta ad alcun campionato, e lo stesso Cissé, rispondendo via Twitter a un tifoso che chiedeva novità, ha sparato a zero sull'uomo d'affari transalpino: "Nessuna novità, il presidente non è una persona seria. Ha messo nella m... 25 giocatori. Un grande bugiardo. I nomi? Brice Desjardins e Arthur Godefroy. Detto questo, io ho ancora voglia di giocare".