© foto di Alberto Fornasari

Intervistato da Sofoot.com l'attaccante Djibril Cissé è tornato sulla sua avventura con l'Ac Vicenza 1902 di Brice Dejardins tornando ad accusare il presidente per i mancati stipendi: “Se fosse onesto avrebbe chiamato per dirmi che le cose sono cambiate e che ci avrebbe pagato visto che qui siamo in 25 ad aspettare questi soldi. Invece per tutta risposta mi ha chiamato per dirmi che ha licenziato il commercialista. Ma pensa di prendermi in giro? Ho vinto la Champions League, Dejardins l’ho visto due volte, è un bugiardo. Voglio continuare a giocare e valuterò di fargli causa”.

A breve giro di posta, sempre sul portale francese, è arrivata però la risposta dell'imprenditore che ha spiegato le proprie difficoltà: “Ho un contabile che non ha fatto il suo lavoro e per questo è stato mandato via, poi alcuni sponsor non hanno rispettato gli impegni presi, ma sto cercando soluzioni. Alla fine pagherò e l'ho detto anche a Cissé che era deluso e arrabbiato come tutti gli altri, anche se mi chiama ancora presidente. Ho intenzione di andare avanti e ricorrerò contro la FIGC per questa vicenda”.