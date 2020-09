Far Oer-Malta 3-2, tripletta di Olsen. Ma sono tre giocatori diversi

vedi letture

Dopo due anni le Isole Far Oer ritrovano una vittoria in un match ufficiale: 3-2 il punteggio finale contro Malta, curiosamente l'ultima squadra battuta dalle Far Oer. Le tre reti valide per la vittoria sono state messe a segno da... Olsen. Tuttavia non si tratta dello stesso giocatore, bensì di tre giocatori diversi: Klaemint Olsen ha segnato la prima rete, Andreas Olsen la seconda, mentre il gol vittoria porta la firma di Brandur Olsen. Il quarto Olsen, Meinhard, è uscito senza trovare il gol.