Fascetti: "Fiducia in De Laurentiis. Ora porti il Bari in A, come il Napoli"

© foto di Federico Gaetano

L’ex tecnico del Bari – dal 1995 al 2001 - Eugenio Fascetti dalle colonne de La Gazzetta dello Sport ha parlato del ritorno fra i professionisti del club biancorosso: “Direi che ora si può tornare alla normalità, mi dite cosa c’entrava questa società con la Serie D? Pensate alla storia, allo stadio ai tifosi. Ora però arriva il problema perché il campionato di Serie C è molto impegnativo e la società dovrà allestire un gruppo che potrebbe ben figurare non solo in Serie C, ma anche in B. Mi fido della famiglia De Laurentiis, gente serie che ha dimostrato di saper fare calcio. - continua Fascetti – Dopo aver preso il Napoli in Serie C e averlo portato fra le grandi in Europa, spero che il patron Aurelio De Laurentis centri un’altra impresa con il Bari pilotandolo alla stessa velocità del Napoli in Serie A perché è quello il campionato giusto per questa piazza”.