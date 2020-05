Fase 2, la paura di De Magistris per l'esodo dal Nord: "Bisognava fare il tampone a tutti"

"Sull'esodo la preoccupazione è che non accada quello che è accaduto l'8 marzo, quando il Paese forse era ancora impreparato". Parla così Luigi De Magistris, ai microfoni del programma 'Mattino Cinque', esponendo le sue paure per il previsto esodo dal Nord dei meridionali che potranno rientrare in questo periodo di Coronavirus: "Sono amareggiato perché avevamo chiesto ai presidenti di Regione di non limitarsi, in questi controlli al rilievo della temperatura e al test rapido solo per chi supera 37,5 gradi, perché dopo 2 mesi e milioni di euro spesi almeno i tamponi in questi casi avrebbero tutelato i viaggiatori, i familiari e una comunità che ha fatto tanti sacrifici".