Febbraio è il mese di Spalletti. Ora l'Inter si aspetta il ritorno ai risultati

© foto di PhotoViews

L'Inter ha scelto la strada della saggia prudenza. La dirigenza ha rassicurato Luciano Spalletti, consapevole dell'ottimo lavoro svolto fin qui, e ha messo la squadra di fronte alle proprie responsabilità. A febbraio, ci si aspetta il ritorno a risultati consoni per consolidare la posizione in classifica e avanzare in Europa. Anche perché - sottolinea La Gazzetta dello Sport - proprio febbraio può essere considerato il mese di Spalletti: è il secondo mese più prolifico della storia dell’allenatore nel campionato italiano: 1,88 punti di media a partita. Meglio Spalletti ha fatto solamente a maggio, ma il dato in quel caso è decisamente meno significativo, considerando l’avvicinarsi del finale di campionato con i risultati che spesso vengono influenzati dalla classifica.