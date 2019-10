Enrico Fedele, procuratore ed ex dirigente, ha parlato a Radio Marte del momento del Napoli confessando pensieri fuori dal coro per quanto riguarda Carlo Ancelotti e Kalidou Koulibaly. Queste le sue parole riportate da TuttoNapoli.net: "Il Napoli ha commesso un errore. Ancelotti incide meno del 20% al momento, l’allenatore migliore è quello che non fa danni e che quindi non impone il proprio gioco a calciatori che non hanno le caratteristiche adatte. Koulibaly? Non sa marcare, ha uno strapotere fisico, ma per fare il difensore devi essere intelligente. Obiettivi del Napoli? Finire (e finirà) nei primi 4 in classifica, disputare almeno gli ottavi di finale di Champions e giocare per la Coppa Italia".