Federico Buffa racconta...il Lebowski: l'iniziativa del club toscano per l'azionariato popolare

Federico Buffa ci ha abituato a grandi racconti di sport, che spaziano dal calcio all'atletica passando dai miti del basket, sempre con un modo di narrare unico nel panorama giornalistico italiano. A questo giro però, non sono le grandi imprese dei campioni mondiali a essere protagonisti di un suo racconto, bensì una squadra di dilettanti toscana che però è tutt'altro che normale. Il Centro Storico Lebowski è ormai diventato famoso in giro per il Paese per la sua filosofia, la sua storia unica e il seguito che, in una città come Firenze, è riuscita a costruire nel corso degli anni. I grigioneri, hanno chiesto e ottenuto l'aiuto del noto giornalista, che raccontando la storia del club ha anche fatto da testimonial alla campagna di azionariato popolare necessario alla società per portare avanti la stagione e "conquistare la collina". Di seguito il comunicato del CSL e il video, totalmente autoprodotto, che lancia la campagna non senza emozionare: "Se fosse stato il video di una qualsiasi squadra di calcio, le immagini dei giocatori sarebbero arrivate dopo pochi secondi. Ma qui siamo al Lebowski e quello che vedete succede perché c’è qualcuno fuori che lo fa succedere, giorno dopo giorno, con il proprio impegno in prima persona. Questo è il messaggio scandaloso che portiamo al mondo del calcio: è possibile esistere mettendo i tifosi e le tifose al centro della scena.

È possibile vincere anche senza un presidente facoltoso. È possibile cambiare le regole del gioco. Questo video racconta una delle tante giornate speciali della nostra storia. Esistiamo da più di un decennio e adesso ci sentiamo pronti a chiedere a noi stessi qualcosa di più: questo modello funziona, la proprietà collettiva di un Club funziona, vogliamo farlo diventare un simbolo di trasformazione e di speranza per tutti coloro che pensano che anche lo sport possa cambiare il mondo. Questa stagione dunque, senza fare un passo indietro, faremo tutto solo con il sostegno delle nostre sostenitrici e sostenitori, a partire da questo stesso video, completamente autoprodotto.

Questa è la nostra pretesa di indipendenza, di libertà. Chiediamo a chi da tempo combatte per un calcio a misura della propria comunità di partecipare alla nostra campagna di azionariato popolare. Servono 800 persone disposte a dare 100 euro per fare la scuola calcio, il calcio a 5 e le prime squadre maschili e femminili.

Su questa pagina trovi le semplici istruzioni per partecipare: https://www.cslmembership.it/campagna-800x100/

SE AMI IL GIOCO, DIVENTANE PROTAGONISTA".