Felipe Melo: "Aver giocato con Fiorentina, Inter e Juve non è da tutti"

Ai microfoni di Tuttojuve.com è intervenuto l’ex centrocampista di Fiorentina, Juventus e Inter Felipe Melo: “Fiorentina-Juventus? È stata una buona partita, lo stadio era caldo e la Fiorentina ha mostrato un buon calcio. Ieri, in particolare, ha giocato meglio della Juventus che mi è piaciuta meno. Ma il campionato è ancora molto lungo e tutto può ancora accadere. Il mio passato con le due squadre? La Fiorentina mi ha aperto le porte dell'Italia e del mio cuore, i tifosi viola sono sempre stati molto carini con me. Ho vissuto un anno a Firenze e mi ero trovato bene, mister Prandelli per me è stato più di un allenatore. Poi è arrivata la Juventus, aveva pagato tantissimo per il mio cartellino. Io ho dato tutto per entrambe queste squadre. Era iniziata positivamente l'avventura a Torino, ma purtroppo non è andata bene anche perché la rosa non era profonda come quella di ora. Anche se sono interista non potrò mai parlare male della Juve che mi ha sempre dimostrato fiducia".

Sul periodo trascorso alla Juventus: “Aver giocato con le maglie di Fiorentina, Inter e Juventus non è da tutti, è un motivo d'orgoglio e ne andrò sempre fiero. Farà parte del mio museo personale. Anche quando ero al Galatasaray e ho incontrato la Juventus in Champions, i tifosi bianconeri mi hanno sempre rispettato e questo è stato molto importante per me. In quegli anni vissuti tra viola e bianconeri, conserverò per sempre dei bellissimi ricordi. Rimpianti? No, nessuno. Prima di andare alla Juve avevo offerte per andare all'Arsenal, al Manchester United, mi voleva il Real Madrid e anche l'Inter aveva chiesto informazioni per me. Quello che deve succedere, succede. E' questo che Dio ha voluto per me. Quando la Juve mi ha poi ceduto in prestito sarei potuto andare al PSG, avevo già parlato con Leonardo ed era tutto fatto ma poi è arrivato il Galatasaray. Quella è stata la decisione più difficile presa, perché in Turchia ho vissuto una esperienza totalmente diversa da quella che avrei potuto vivere altrove. E a mio figlio parlerò sempre della Juve, è stata una scuola che mi ha fornito degli insegnamenti molto utili".