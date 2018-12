Felipe Melo: "Juve imbattibile, può vincere anche in Europa"

© foto di Federico De Luca

Felipe Melo, ex centrocampista di Fiorentina e Juventus, parla al Corriere di Torino in vista del match di questo pomeriggio: “Credo che i bianconeri siano praticamente imbattibili, come hanno brillantemente dimostrato fino ad ora. L’arrivo di un grande campione come Ronaldo ha rappresentato qualcosa di molto importante. L’innesto di un fuoriclasse come il portoghese ha alzato ulteriormente il livello della squadra e allo stesso tempo anche quello della società. Oggi penso che vedrò un big match. E sono convinto che ci sarà da divertirsi, perché i tifosi e la squadra viola vivono la partita contro la Juventus proprio come se fosse una finale. Detto questo, ripeto che per la formazione di Stefano Pioli non sarà sicuramente facile affrontare una squadra che non ha ancora perso nemmeno una partita di Serie A. Insomma, sarà molto dura. Ma per entrambe. La Juve non vuole limitarsi a vincere l’ennesimo scudetto, una missione che, alla luce del distacco che ha ormai sulle inseguitrici, mi sembra quasi compiuta. I bianconeri quest’anno possono pensare davvero in grande, e cioè a vincere anche in Europa. Credo che questo, dopo l’arrivo di un certo Cristiano Ronaldo, sia per loro un sogno assolutamente realizzabile", ha detto il brasiliano.