Feltri (Libero): "Agnelli si scusi con l'Atalanta, si vergogni delle bischerate dette"

"Il trionfo dell'Atalanta dà torto ad Agnelli". Il direttore di Libero, Vittorio Feltri, torna all'attacco dei bianconeri sulle pagine del suo quotidiano. "Il capo della Juve si scusi", recita l'occhiello dell'articolo in prima pagina, che poi all'interno prosegue definendo le parole delle settimane scorse di Agnelli "Un discorso da fighetto salito ai vertici del grande club per diritto di successione, cioè senza meriti sportivi, che ha offeso la società orobica e i tifosi della Dea, consapevoli che essa non è stata ammessa alla massima competizione europea perché raccomandata bensì in quanto ha dimostrato di sempre di essere molto dotata. [...]

Mi auguro due cose: che Agnelli si vergogni delle bischerate che gli sono uscite di bocca e che la Juventus vinca la gran coppa, magari nella finale con l'Atalanta. Sarà difficile. Non impossibile".