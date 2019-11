"Bisogna fidarsi di Carletto". Così Vittorio Feltri legge, sulle pagine di Tuttosport, la situazione del Napoli, in ritiro dopo le difficoltà in campionato. Dopo aver raccontato di aver seguito il Napoli ai tempi del Corriere della Sera, il giornalista bergamasco scrive che: "Oggi la formazione del Golfo continua a piacermi poiché gioca un football brillante benché meritevole di altri risultati, che non arrivano per una serie di circostanze avverse. Sintetizzo: è affetta da una grave forma di sfiga che le ha impedito di vincere contro l’Atalanta e la Roma.

Carletto Ancelotti - si legge ancora sulle pagine del quotidiano torinese - continua ad essere un super tecnico. I tifosi gli hanno trasmesso la loro napoletanità, ora si atteggia quale scugnizzo attempato. Il che lo rende addirittura simpatico, anche se la teoria del piagnisteo, che di conseguenza ha adottato in base al principio chiagne e fotti, lascia perplessi. Sono sicuro che il temporale passerà presto e passerà così pure la voglia di lacrimare nella città più simpatica d’Italia".