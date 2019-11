"Il calcio italiano sembra un po’ ubriaco, sbanda che è un piacere". Vittorio Feltri, sulle pagine di Tuttosport, analizza il campionato di Serie A dopo 14 giornate. Il giornalista bergamasco, che fa i complimenti a Maran a partire dal titolo, scrive come, a parte Juventus e Inter "le altre cosiddette grandi squadre tendono a diventare piccole piccole, mentre quelle piccole per definizione occupano posizioni di classifica eminenti".

La storia più bella, quella del Cagliari: "Ora chi lì ferma più. Vincono a tutto spiano, forniscono prestazioni incantevoli e si avvicinano di giornata in giornata alle posizioni di rilievo della classifica. [...] Se il Cagliari travolge la Fiorentina con cinque gol a due non deve stupire, ma deve esaltare. Significa che la Serie A non è più classista, bensì una gara inter pares in cui anche i nani possono competere ad armi pari con i presunti giganti".