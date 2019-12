Dalle colonne di Tuttosport Vittorio Feltri ha analizzato il momento del Milan dopo il 5-0 di Bergamo attraverso un fondo oggi in edicola: "Quando si perde cinque a zero non c’è analisi tecnica che tenga. Occorre andare a nascondersi e possibilmente darsi una regolata per non replicare la figuraccia. Il Milan è stato massacrato dall’Atalanta e bisogna dire che non ha scusanti. Gli stessi dirigenti rossoneri non capiscono cosa sia accaduto, perché la loro squadra nelle ultime partite aveva dato la sensazione di essersi ripresa e di aver ritrovato le forze per risalire in una posizione di classifica più consona alle proprie gloriose tradizioni. In effetti non è facile spiegarsi un tracollo simile. [...]

È forse la dimostrazione che il licenziamento dell’allenatore non è quasi mai risolutivo e spesso è peggiorativo. Si dice che il pesce comincia a puzzare dalla testa, e in senso calcistico la testa coincide con la società. Se essa manca di giudizio e non è all’altezza di guidare un gruppo efficiente, nonché di costituirlo in modo armonico, è fatale che le cose vadano pessimamente, a prescindere dal tecnico".