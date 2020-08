Ferdinand su Messi: "Vuole davvero restare al Barcellona senza vincere titoli?"

"Cosa starà pensando nello spogliatoio Messi?". La domanda se l'è posta anche Rio Ferdinand, leggenda del Manchester United e della nazionale inglese, dopo l'umiliazione subita dal Barça contro il Bayern nella sconfitta per 2-8 nei quarti di finale di Champions League. "Vuole continuare a vestire quella maglia, nonostante le prestazioni e il modo di giocare della squadra paragonati alle altre in Europa? È una bella domanda su cui adesso lui starà riflettendo". Nello studio di BT Sport con Gary Lineker c'è anche l'ex Bayern e dei Red Devils Owen Hargreaves che non riesce a immaginare Messi con la maglia di un altro club, ma Ferdinand è in disaccordo: "Perché no? Ha forse ancora tempo di stare seduto lì ed aspettare? Il calcio è un gioco che inizia e finisce in modo molto veloce nella tua vita. Per i prossimi due anni sarà ancora in grado di influenzare le partite come fa adesso, ma si accontenterebbe di non competere più per dei titoli? Non saprei...", ha detto sul calciatore sogno proibito dell'Inter.