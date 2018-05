Ferguson lotta per la vita, dal Milan: "Facciamo il tifo per te, rimettiti presto"

© foto di Imago/Image Sport

Le condizioni di salute di sir Alex Ferguson tengono il mondo del calcio in ansia e da ogni parte del mondo stanno arrivando messaggi di supporto. Dopo la Roma anche il Milan ha scritto un messaggio per il leggendario manager del Manchester United: "Tutti al Milan augurano a Sir Alex Ferguson un pieno e veloce recupero. Facciamo il tifo per te, Sir Alex. Rimettiti presto".