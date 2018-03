Ferlaino: “Minacciato con pistola per Savoldi, Carraro mi salvò la vita”

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

In occasione della presentazione del libro di Franco Carraro a Napoli, l’ex presidente del club azzurro Corrado Ferlaino ha parlato del suo rapporto con l’ex presidente della Lega, della Federazione e del Coni. “Franco è un amico. Ha provato a farmi riprendere il Napoli dopo il fallimento, in quel caso feci finta di non capire la sua offerta”. Un rapporto, quello tra i due, consolidato nel tempo e caratterizzato dall'intromissione nella trattativa per Giuseppe Savoldi, attaccante acquistato dai partenopei per due miliardi di lire nel ’75: “Il presidente del Bologna diceva che non avevo abbastanza soldi - ha aggiunto Ferlaino - e dopo aver firmato il contratto mi ha anche minacciato con una pistola. Alla fine fu Franco a intervenire: il prezzo scese ma dovetti cedere Clerici al Bologna. In compenso mi ha salvato la vita”, le parole riportate dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.