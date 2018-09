Fernando Santos: "Al The Best c'è stata una doppia ingiustizia per CR7"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Una doppia ingiustizia nei confronti di Cristiano Ronaldo. E' questo il pensiero del ct del Portogallo Fernando Santos dopo l'assegnazione dei premi al 'The Best': "Se mi chiedete se Modric è un grande giocatore, io rispondo di sì. Per questo l'ho votato al secondo posto. Se però mi chiedete chi è il miglior giocatore e chi lo è stato nell'ultima stagione, dico Cristiano Ronaldo senza dubbio. Ha segnato 50 gol. Ciò che ha avuto valore negli anni passati sembra che adesso non fosse più valido. Il premio Puskas? Quando il miglior gol della carriera del miglior giocatore del mondo non riceve un premio significa che c'è qualcosa di molto strano".