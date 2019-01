Ferrante: "Belotti e Icardi hanno lo stesso problema: non sono aiutati"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Ferrante, grande ex granata, parla a La Gazzetta dello Sport dando un suo giudizio su Icardi e Belotti, che si sfideranno in campionato con le maglie di Inter e Torino: "L’Inter non fa un bel calcio, non ha una manovra fluida a dispetto di un organico importante. Sotto porta ci arriva poco e male, di conseguenza Icardi non viene rifornito a dovere. Col Sassuolo ha avuto solo una mezza occasione, di testa. Detto ciò, occorre che faccia di più per andarsele a cercare. Se fossi in lui mi abbasserei un po’ e parteciperei alla manovra. Mentre Icardi è il classico killer d’area, Belotti ti fa male se ti affronta di faccia perché ha una forza fisica devastante. Non è un killer e quindi per fare gol deve avere 2-3 occasioni. Che il Torino stenta a creare. Insomma, pure lui non viene rifornito benissimo. Il Torino è una squadra fisica, molto rude e poco tecnica. Io giocavo nei 16 metri, Belotti fa anche il difensore. È troppo generoso, corre dappertutto e quindi la coperta diventa corta. È un deficit in buona fede. E se non fa gol il Gallo, è dura".