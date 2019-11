© foto di Federico De Luca

Ospite delle colonne della Gazzetta dello Sport, l'ex granata Marco Ferrante parla così del derby di Torino perso per gol di de Ligt circa due settimane fa: "L’aver giocato alla pari contro la Juve, contro la prima della classe. E con decisioni arbitrali giuste sarebbe finita diversamente. De Ligt, ad esempio... Quel mani era da rigore? Per me, lo era senza dubbio. Ma andava almeno rivisto al VAR. La verità è che quest’anno c’è tanta confusione su come e quando applicare il Var e di questo passo non se n’esce".