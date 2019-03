© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel salotto di Tiki Taka, in onda su Canale 5, è intervenuto l’ex bianconero Ciro Ferrara per parlare della sfida tra Juventus e Atletico Madrid: “Sento tantissimi tifosi sfiduciati, c’è un pessimismo allucinante. Abbiamo visto ribaltare situazioni disperate anche in questa Champions, quindi io dico che la Juventus deve fare una prestazione diversa rispetto all’andata, ma le partite cambiano in un attimo. I numeri non sono dalla sua parte, ma ci può provare. L'impresa è possibile”.