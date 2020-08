Ferrara: "Lewandowski è una garanzia, Bayern-PSG la finale più prevedibile per valori in campo"

Negli studi di Mediaset, Ciro Ferrara ha commentato la semifinale vinta dal Bayern Monaco contro il Lione: "I primi 15 minuti sono stati impressionanti da parte del Lione che ha messo in difficoltà il Bayern che ha richiesto tantissimo. Il risultato però la dice lunga: è la decima vittoria del Bayern, Lewandowski segna sempre ed è una garanzia ma qualche incertezza si è vista. Diciamo che è un campanello d’allarme in vista degli attaccanti che dovrà affrontare in finale. Forse era la finale più prevedibile per i valori in campo espressi in queste due semifinali".