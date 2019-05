Ferrario sul paragone Messi-Maradona: "Diego non giocava con Pique..."

Messi come Maradona? Paragone da non prendersi neanche in considerazione per Moreno Ferrario, che con Maradona in azzurro ci ha giocato: “Messi si avvicina a Maradona in certe giocate, ma il paragone non è semplice. Quando punta l'uomo in velocità rivedo Diego, ma Diego non giocava con Pique e non camminava in campo, giocava a tutto campo con un uomo attaccato alle spalle. Messi trova la posizione in campo, non sempre vuole ricevere palla in qualsiasi zona del campo. Se Maradona giocasse oggi, la sua forza fisica farebbe la differenza ed ogni paragone sarebbe spazzato via. Ancelotti? Bisogna fidarsi, il secondo anno può cominciare a vincere”, le sue parole a Radio Marte.