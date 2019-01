Ferrero ricorda Garrone: "Ha illuminato la storia della nostra Sampdoria"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Ferrero ha voluto ricordare il suo predecessore Riccardo Garrone con un tweet a sei dalla scomparsa dell'ex patron della Sampdoria: "Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda”:ed è forte in tutti il pensiero di Riccardo Garrone, che ha illuminato la storia dell’industria italiana e non solo quella della nostra Sampdoria. Un grande abbraccio con rispetto a tutta la famiglia, oggi e sempre. Grazie".