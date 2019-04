Presidente Samp, dovrebbe stargli vicino con modalità diverse

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - GENOVA, 1 APR - "Bisogna parlare di meno e lavorare di più. Icardi lo conosco ed è un grande giocatore. E Wanda Nara è una mamma meravigliosa e una grande star. Dovrebbe stargli vicino con modalità diverse. Per diventare Icardi ci vogliono 25 anni, poi per diventare niente bastano sei mesi. Se Wanda gli vuole bene deve fare la mamma, la compagna e la star: le cose private devono rimanere in casa. E Icardi è un grande campione, si riprenderà". Lo ha detto il presidente della Sampdoria Ferrero intervenendo su Gr Parlamento.