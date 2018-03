Ferri: “Inter, parole Spalletti potrebbero avere conseguenze negative”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' tornato sulle parole di Spalletti nel post partita di ieri l'ex nerazzurro Riccardo Ferri, intervenuto nel Maracanà pomeridiano in diretta su RMCSport:

"Da ex giocatore vi dico che secondo me i calciatori non l'hanno presa bene. Spalletti si deve aspettare reazioni positive, ma anche conseguenze negative da questa sua uscita. L'ex tecnico della Roma prima ha detto che i calciatori gli andavano bene, adesso una forte marcia indietro. Avrei cercato di raggirare l'ostacolo, dribblando la questione".

Quale è quindi il problema di qualità dell'Inter?

"Probabilmente Spalletti faceva anche riferimento a una qualità offensiva. Quando si tratta di chiudersi e di arroccarsi, l'Inter è una delle migliori squadre in Serie A. Però quando si deve cucire il gioco e dare man forte a Icardi, lì la squadra pecca di precisione e di lucidità".