Ferri: "Sarà un derby di Milano combattuto. Ibra può cambiare gli equilibri"

Riccardo Ferri, intervistato da Tuttosport, ha parlato della prossima stracittadina di Milano: "Al di là delle assenze credo che sarà un bellissimo derby con un Milan in salute, a punteggio pieno, con dei giocatori che hanno trovato la massima condizione, che crede nel lavoro del suo allenatore. Dall’altra c’è l’inter, una squadra forte, costruita per vincere. Un derby così mancava da qualche anno. Dal punto di vista della qualità l’Inter è superiore al Milan ma se perdi Bastoni, Skriniar e nel Milan torna Ibra è possibile che questa differenza di organico si possa ridurre se non pareggiare. Zlatan è un giocatore che può cambiare gli equilibri. Quest’anno il Milan si gioca un posto sicuramente in Champions. A differenza degli altri anni non si sta nascondendo, è un obiettivo. Sarà un derby combattuto, non un derby da 3-0 o 4-0. Non vedremo questo tipo di partita".