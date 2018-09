Ferri su Samp-Inter: "Sfida indicativa: gli interisti attendono un segnale"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Riccardo Ferri, doppio ex della sfida tra Sampdoria e Inter, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della partita di questa sera: "L'Inter ha qualcosa in più come qualità complessiva, la Samp è più avanti come organizzazione di squadra: chiude gli spazi e riparte, difficile attaccarla. Spalletti sta aspettando tre uomini: il primo è Icardi, che dopo il gol in Champions sarà rinfrancato; il secondo è Nainggolan e il terzo è Politano. Sarà una sfida molto indicativa perché l'ambiente nerazzurro si aspetta un segnale di continuità dopo questo inizio balbettante".