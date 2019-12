Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo storico ex nerazzurro Riccardo Ferri, ha parlato della squadra di Conte ai microfoni del canale televisivo del club: "Bilancio positivo del 2019? Credo sia più che positivo perché nessuno di noi, neanche i più positivi potevano pensare che già a questo punto della stagione l’Inter potesse essere così competitiva in campionato. Ha fatto un percorso molto dignitoso in Champions e ora ha a disposizione l’Europa League che sicuramente è un obiettivo di prestigio. L’abbiamo detto tante volte, è un progetto di sei mesi, appena nato, con tanti cambiamenti però la squadra ha inciso subito dal punto di vista del carattere e della personalità. I nuovi si sono inseriti bene, rimane il rammarico degli infortuni che hanno condizionato molto il cammino di questa squadra ma ci si aspetta nell’immediato futuro che possano esserci i rientri aspettati da molto. Mi riferisco ovviamente a Sensi, Barella, Sanchez, acquisti di qualità, giocatori che possono far fare il salto di qualità e dare una mano alla squadra in virtù del grande sforzo fatto finora".